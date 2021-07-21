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صحفي فلسطيني: "من العار ألا نفدي المملكة"

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الرياض - علي القحطاني - القدس المحتلة (صدى):

رأى الكاتب الصحفي الفلسطيني أحمد مازن، أنه من العار معاداة المملكة العربية ، رغم مواقفها فيما يخص القضية الفلسطينية.

وقال مازن: "لا يوجد شيء منطقي يجعلني كفلسطيني أؤيد إيران وحزب الله والحوثي وغيرهم، وأعادي السعودية، سوى أن أكون جاحد أو مرتزق".

وتابع: " فبعد كل ما شاهدته وقرأته من دعم المملكة الغير مشروط لشعبي وقضيتي، ومتاجرة محور المقاومة بنا أقول: عار على كل فلسطيني ألا يفدي المملكة بدمه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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