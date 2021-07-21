، شاهد.. مهندسون سعوديون عمال نظافة خدمةً للحجاج بمخيمات منى ،

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كسر سعوديون حاجز العيب بامتهانهم وظيفة "عمال نظافة" موسميين؛ وذلك خلال موسم حج هذا العام؛ برغم تخرج بعضهم من تخصص الهندسة؛ معتبرين ذلك عملًا إنسانيًا يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن؛ وابتغاء الثواب والأجر من المولى عز وجل.
"الخليج 365" التقت عدداً منهم في شركة مشاعل النور لخدمات حجاج الداخل؛ حيث يعمل أحمد القرني، تخصص هندسة مدنية، ومحمد الغامدي، تخصص هندسة مدنية، وصالح العمودي خريج هندسة ميكانيكية، إلى جانب مهند القرشي طالب تمريض، كعمال نظافة داخل مخيمات منى؛ لافتين إلى أن الشغل ليس عيباً بقدر ما هو رسالة.
وأشاروا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن هدفهم، ولو على حساب النظافة، مبتغين الأجر والثواب، مؤكدين أنهم كانوا حريصين على خوض التجربة، إلى جانب حب العمل التطوعي في المقام الأول.
بدوره قال المشرف العام على شركة مشاعل النور لخدمة حجاج الداخل، الدكتور مشعل بن سليمان العدواني، إن الشباب يستطيعون أن يعملوا أي عمل في خدمة ضيوف الرحمن.
وعن عمل الشباب وتطوعهم كعمال نظافة، قال "العدواني": "وجدنا إقبالًا كبيرًا من السعوديين عند بداية التقديم، وتم فرزهم وتقديم دورات تدريبية لهم قبل موسم الحج".
ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة
شاهد.. مهندسون سعوديون عمال نظافة خدمةً للحجاج بمخيمات منىعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-07-21
كسر سعوديون حاجز العيب بامتهانهم وظيفة "عمال نظافة" موسميين؛ وذلك خلال موسم حج هذا العام؛ برغم تخرج بعضهم من تخصص الهندسة؛ معتبرين ذلك عملًا إنسانيًا يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن؛ وابتغاء الثواب والأجر من المولى عز وجل.
"الخليج 365" التقت عدداً منهم في شركة مشاعل النور لخدمات حجاج الداخل؛ حيث يعمل أحمد القرني، تخصص هندسة مدنية، ومحمد الغامدي، تخصص هندسة مدنية، وصالح العمودي خريج هندسة ميكانيكية، إلى جانب مهند القرشي طالب تمريض، كعمال نظافة داخل مخيمات منى؛ لافتين إلى أن الشغل ليس عيباً بقدر ما هو رسالة.
وأشاروا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن هدفهم، ولو على حساب النظافة، مبتغين الأجر والثواب، مؤكدين أنهم كانوا حريصين على خوض التجربة، إلى جانب حب العمل التطوعي في المقام الأول.
بدوره قال المشرف العام على شركة مشاعل النور لخدمة حجاج الداخل، الدكتور مشعل بن سليمان العدواني، إن الشباب يستطيعون أن يعملوا أي عمل في خدمة ضيوف الرحمن.
وعن عمل الشباب وتطوعهم كعمال نظافة، قال "العدواني": "وجدنا إقبالًا كبيرًا من السعوديين عند بداية التقديم، وتم فرزهم وتقديم دورات تدريبية لهم قبل موسم الحج".
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
01:40 AM
كسروا ثقافة العيب مبتغين الأجر والثواب.. و"العدواني": وجدنا إقبالًا كبيرًا
كسر سعوديون حاجز العيب بامتهانهم وظيفة "عمال نظافة" موسميين؛ وذلك خلال موسم حج هذا العام؛ برغم تخرج بعضهم من تخصص الهندسة؛ معتبرين ذلك عملًا إنسانيًا يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن؛ وابتغاء الثواب والأجر من المولى عز وجل.
"الخليج 365" التقت عدداً منهم في شركة مشاعل النور لخدمات حجاج الداخل؛ حيث يعمل أحمد القرني، تخصص هندسة مدنية، ومحمد الغامدي، تخصص هندسة مدنية، وصالح العمودي خريج هندسة ميكانيكية، إلى جانب مهند القرشي طالب تمريض، كعمال نظافة داخل مخيمات منى؛ لافتين إلى أن الشغل ليس عيباً بقدر ما هو رسالة.
وأشاروا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن هدفهم، ولو على حساب النظافة، مبتغين الأجر والثواب، مؤكدين أنهم كانوا حريصين على خوض التجربة، إلى جانب حب العمل التطوعي في المقام الأول.
بدوره قال المشرف العام على شركة مشاعل النور لخدمة حجاج الداخل، الدكتور مشعل بن سليمان العدواني، إن الشباب يستطيعون أن يعملوا أي عمل في خدمة ضيوف الرحمن.
وعن عمل الشباب وتطوعهم كعمال نظافة، قال "العدواني": "وجدنا إقبالًا كبيرًا من السعوديين عند بداية التقديم، وتم فرزهم وتقديم دورات تدريبية لهم قبل موسم الحج".
، شاهد.. مهندسون سعوديون عمال نظافة خدمةً للحجاج بمخيمات منى ،
المصدر : الخليج 365
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