، ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمن ،

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استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء،عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود.
وتضمن الفيديو القبض على (5) مقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة، مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية.
وتضمن الفيديو كذلك القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية في الرياض ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول، لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضُبط فيها على (954) غطاءً حديديًا.
ولفت الفيديو إلى القبض على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مكة المكرمة امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية.— الأمن العام (@security_gov)
الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) July 20, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/xYhlKkRyZp
ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمنذياب الشمري الخليج 365 2021-07-21
استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء،عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود.
وتضمن الفيديو القبض على (5) مقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة، مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية.
وتضمن الفيديو كذلك القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية في الرياض ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول، لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضُبط فيها على (954) غطاءً حديديًا.
ولفت الفيديو إلى القبض على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مكة المكرمة امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية.— الأمن العام (@security_gov)
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) July 20, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/xYhlKkRyZp
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
01:40 AM
فيما جرى الإطاحة بـ3 مقيمين ومخالف امتهنوا نقل مخالفي نظام أمن الحدود
استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء،عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود.
وتضمن الفيديو القبض على (5) مقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة، مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية.
وتضمن الفيديو كذلك القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية في الرياض ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول، لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضُبط فيها على (954) غطاءً حديديًا.
ولفت الفيديو إلى القبض على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مكة المكرمة امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية.— الأمن العام (@security_gov)
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) July 20, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/xYhlKkRyZp
، ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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