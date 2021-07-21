، لقطات ولا أروع.."فرحة العيد بالطائف".. 3 آلاف بالونة وورود وأكثر ،

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دشنت أمانة محافظة الطائف بعد مغرب اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، حملة "عيدنا امتثال" بمنتزه الردف؛ وذلك بإطلاق 3 آلاف بالونة تحمل شعار الامتثال؛ وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي للقطاع البلدي، وتم توزيع الورد مغلفًا بعبارات "عيدنا امتثال"، و"عيد مبارك" على الأطفال من زوار المنتزه؛ في ظل الاستعدادات المبكرة التي انطلقت من أمانة الطائف لهذا العيد السعيد، وتهيئة الحدائق والمنتزهات.
وكانت قد عايدت الأمانة المواطنين والمقيمين بأكثر من 3 آلاف وردة وشوكولاتة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عند مصليات العيد الكبرى، والجوامع والمساجد.
وشكر الأهالي تلك المبادرة وهم يشهدون منسوبي الأمانة بينهم يستقبلونهم بالابتسامة ومشاعر الفرح تتناقل بينهم، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
المصلون كافة، بدايةً بمحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية، كانوا يحملون السجادة ويرتدون الكمامة ويطبّقون التباعد عند أداء صلاة عيد الأضحى.
كما ساهم رجال الأمن في عملية تنظيم الحركة، وتقديم الكثير من الإرشادات والتوجيه؛ حيث لاقوا الشكر من المواطنين والمقيمين، ووُزعت عليهم الورود والحلويات؛ حيث جهزت أمانة الطائف أكثر من 100 سيارة محملة بالورود تدور في المدينة، وذلك تزامنًا مع حملتها "عيدنا امتثال".
أمانة الطائف
لقطات ولا أروع.."فرحة العيد بالطائف".. 3 آلاف بالونة وورود وأكثرفهد العتيبي الخليج 365 2021-07-21
دشنت أمانة محافظة الطائف بعد مغرب اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، حملة "عيدنا امتثال" بمنتزه الردف؛ وذلك بإطلاق 3 آلاف بالونة تحمل شعار الامتثال؛ وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي للقطاع البلدي، وتم توزيع الورد مغلفًا بعبارات "عيدنا امتثال"، و"عيد مبارك" على الأطفال من زوار المنتزه؛ في ظل الاستعدادات المبكرة التي انطلقت من أمانة الطائف لهذا العيد السعيد، وتهيئة الحدائق والمنتزهات.
وكانت قد عايدت الأمانة المواطنين والمقيمين بأكثر من 3 آلاف وردة وشوكولاتة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عند مصليات العيد الكبرى، والجوامع والمساجد.
وشكر الأهالي تلك المبادرة وهم يشهدون منسوبي الأمانة بينهم يستقبلونهم بالابتسامة ومشاعر الفرح تتناقل بينهم، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
المصلون كافة، بدايةً بمحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية، كانوا يحملون السجادة ويرتدون الكمامة ويطبّقون التباعد عند أداء صلاة عيد الأضحى.
كما ساهم رجال الأمن في عملية تنظيم الحركة، وتقديم الكثير من الإرشادات والتوجيه؛ حيث لاقوا الشكر من المواطنين والمقيمين، ووُزعت عليهم الورود والحلويات؛ حيث جهزت أمانة الطائف أكثر من 100 سيارة محملة بالورود تدور في المدينة، وذلك تزامنًا مع حملتها "عيدنا امتثال".
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
12:52 AM
جهود تتواصل من "الأمانة" وحملة "عيدنا امتثال" تنطلق في منتزه الردف
دشنت أمانة محافظة الطائف بعد مغرب اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، حملة "عيدنا امتثال" بمنتزه الردف؛ وذلك بإطلاق 3 آلاف بالونة تحمل شعار الامتثال؛ وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي للقطاع البلدي، وتم توزيع الورد مغلفًا بعبارات "عيدنا امتثال"، و"عيد مبارك" على الأطفال من زوار المنتزه؛ في ظل الاستعدادات المبكرة التي انطلقت من أمانة الطائف لهذا العيد السعيد، وتهيئة الحدائق والمنتزهات.
وكانت قد عايدت الأمانة المواطنين والمقيمين بأكثر من 3 آلاف وردة وشوكولاتة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عند مصليات العيد الكبرى، والجوامع والمساجد.
وشكر الأهالي تلك المبادرة وهم يشهدون منسوبي الأمانة بينهم يستقبلونهم بالابتسامة ومشاعر الفرح تتناقل بينهم، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
المصلون كافة، بدايةً بمحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية، كانوا يحملون السجادة ويرتدون الكمامة ويطبّقون التباعد عند أداء صلاة عيد الأضحى.
كما ساهم رجال الأمن في عملية تنظيم الحركة، وتقديم الكثير من الإرشادات والتوجيه؛ حيث لاقوا الشكر من المواطنين والمقيمين، ووُزعت عليهم الورود والحلويات؛ حيث جهزت أمانة الطائف أكثر من 100 سيارة محملة بالورود تدور في المدينة، وذلك تزامنًا مع حملتها "عيدنا امتثال".
، لقطات ولا أروع.."فرحة العيد بالطائف".. 3 آلاف بالونة وورود وأكثر ،
المصدر : الخليج 365
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