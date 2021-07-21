اخبار السعوديه

مكة المكرمة : القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات

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وزير الطاقة يوجه بمعالجة شبكات المخيمات في المشاعر

تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، خدمات الكهرباء المقدمة لحجاج...

2f4b43b153.jpgمنى: دوت الخليج
530a2a13a0.jpg11 ذو الحجة 1442 هـ

نجران تعالج آثار الأمطار

استنفرت فرق الطوارئ في أمانة نجران للعمل في معالجة آثار الأمطار، فيما ما زال المواطنون ينتظرون تجاوب فرق الطوارئ التابعة للأمانة...

icon-byline.pngنجران أحمد بالحارث
icon-clock.png11 ذو الحجة 1442 هـ

تنظيم مثالي للحشود وتراجع المخالفين 82%

بينما رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبرى»، يواصلون إكمال مناسكهم، خلال أيام التشريق، في مشعر «منى» برمي الجمرات الثلاث، وذلك...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: بعثة دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ
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4 أيام للذبح وما زال التسابق مستمرا

يتسابق أهالي عسير كما هو الحال في كافة مناطق على ذبح الأضاحي بعد أداء الصلاة على الرغم من معرفة الجميع بأن وقت ذبح الضحية 4...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

300 شاب وفتاة يرصدون تشوهات الأحساء

يبدأ الأحد، نحو 300 متطوع ومتطوعة، مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رصد...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

مكة : إتمام تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png10 ذو الحجة 1442 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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