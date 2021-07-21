مكة المكرمة : القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات

وزير الطاقة يوجه بمعالجة شبكات المخيمات في المشاعر تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، خدمات الكهرباء المقدمة لحجاج... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 11 ذو الحجة 1442 هـ 11 ذو الحجة 1442 هـ

نجران تعالج آثار الأمطار استنفرت فرق الطوارئ في أمانة نجران للعمل في معالجة آثار الأمطار، فيما ما زال المواطنون ينتظرون تجاوب فرق الطوارئ التابعة للأمانة... نجران أحمد بالحارث نجران أحمد بالحارث 11 ذو الحجة 1442 هـ 11 ذو الحجة 1442 هـ

تنظيم مثالي للحشود وتراجع المخالفين 82% بينما رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبرى»، يواصلون إكمال مناسكهم، خلال أيام التشريق، في مشعر «منى» برمي الجمرات الثلاث، وذلك... المشاعر المقدسة: بعثة دوت الخليج المشاعر المقدسة: بعثة دوت الخليج 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> 4 أيام للذبح وما زال التسابق مستمرا يتسابق أهالي عسير كما هو الحال في كافة مناطق السعودية على ذبح الأضاحي بعد أداء الصلاة على الرغم من معرفة الجميع بأن وقت ذبح الضحية 4... أبها: غلا أبوشرارة أبها: غلا أبوشرارة 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

300 شاب وفتاة يرصدون تشوهات الأحساء يبدأ الأحد، نحو 300 متطوع ومتطوعة، مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رصد... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

مكة : إتمام تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

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