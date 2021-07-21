تنظيم مثالي للحشود وتراجع المخالفين 82%

وتضع قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة، بصمتها الأمنية المحكمة لتوفير انسيابية عالية، في حركة الحجيج بالمشاعر المقدسة، ويسهم أفراد القوات في إدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات، وفق الخطط الأمنية المعدة والمعتمدة. وتراجعت هذ العام أعداد مخالفي تنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج بأكثر من 82%.
مخالفو تعليمات الحج
354 تم ضبطهم هذا الموسم
10 آلاف ريال الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم
2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر الموسم الماضي
500 كاميرا وفرق متخصصة
• تنظيم شعيرة الرمي
• تحويل الحجاج إلى المسارات الخاصة في الاتجاه الواحد
• منع عكس الاتجاه
• منع الجلوس في الممرات والطرق في المشاعر المقدسة
• التأكد من نظامية الداخلين لجسر الجمرات
5 مهام للكوادر النسائية
• الإشراف على عمل الشركات المشغلة بالمواقيت ومساجدها
• تهيئة مصليات النساء وتطبيق البروتوكولات الصحية
• المشاركة في مجالات التوعية والإرشاد.
• استقبال وتنظيم دخول وخروج الحجاج، بمساجد المشاعر
• توزيع مبادرة وجبات الميقات، ومبادرة ظل ووقاية2 .
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