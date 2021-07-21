شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الشرقية.. فرحة ووقاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الآلاف، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مساجد وساحات المنطقة الشرقية، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا

وتوافدت الأسر بصحبة أطفالها على المساجد والساحات للصلاة قبل أن تنطلق إلى الشوارع والمتنزهات، مرتدين الملابس الجديدة وحاملين الزينة، للاحتفال بأجواء العيد.

وهيأت أمانة المنطقة جميع المرافق لاستقبال زوارها خلال إجازة العيد عبر تجهيز المواقع السياحية والشواطئ والحدائق والمتنزهات، ووضع برامج مكثفة لتنظيف تلك المواقع وصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمتنزهات ومقاعد الجلوس الخاصة لمرتادي تلك الأماكن وصيانة دورات المياه، وتوفير أماكن لألعاب الأطفال، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.