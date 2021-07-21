شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبة أداء مستشفيات مكة والمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك المرصد الصحي الوطني بوزارة الصحة بفاعلية خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، من خلال ربط مستشفيات وزارة الصحة مباشرة مع مختلف مقدمي خدمة الأنظمة الصحية لهذه المستشفيات بمختلف المناطق والمحافظات. ويعد المرصد بمثابة الجهة المركزية لرصد الصحة الوطنية وتوفير مجموعة من الأدوات ومصادر البيانات الصحية، والإجراءات المؤتمتة التي تدعم عمليات التخطيط والتعاون والمراقبة وإدارة دورة حياة البيانات وبناء السياسات والإجراءات، والأبحاث السريرية واتخاذ القرارات.

كما يوفر عمليات التحليل الشاملة وتصميم التقارير لبيانات الرعاية الصحية والخدمات الصحية المتغيرة بشكل مستمر. ويقدم المرصد العديد من الخدمات خلال موسم الحج، إذ يوفر خدمات تحليلية ويتولى مراقبة أداء مختلف الأقسام في المستشفيات الرئيسة والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف الاستفادة من البيانات الغنية وذات الجودة العالية المتوافرة في المرصد لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى تمكين المستشفيات والممارسين الصحيين في وزارة الصحة من الاستفادة من البيانات المخزنة في مجموعة واسعة من أنظمة الرعاية الصحية الحالية، وجعلها في متناول فريق مركز القيادة والتحكم في الحج. كما يقدم المرصد خدمات عامة في عدة مستويات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مستوى دراسة الوضع العام للأسرة المشغولة والمستخدمة في جميع مستشفيات ومراكز مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبيانات مباشرة تفيد في مراقبة أوقات الانتظار وتقديم الخدمات الصحية في أقسام الطوارئ والتنويم بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة. مما يتيح لصناع القرار اتخاذ القرار المبني على البراهين والمستند على دراسة تحليلية تفصيلية للبيانات المتوافرة. فيما يوفر المرصد مراقبة أقسام المستشفيات المدرجة لأقسام الطوارئ وأقسام التنويم وأقسام العيادات الخارجية بالإضافة إلى نظرة عامة عن أقسام الجراحة والصيدلة والمختبر وأقسام أخرى مفصلة بشكل دقيق كالسكتة الدماغية.