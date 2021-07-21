شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صالونات للحلاقة والتقصير بالمباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحلل الحجاج من إحرامهم بعد طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يوم أمس وسط منظومة من الخدمات وسلاسة في أداء النسك، بينما يستقرون في مشعر منى للمبيت بها ليالي التشريق.

وحددت الجهات المعنية 7 صالونات للحلاقة على سفوح منى للحجاج في المباني، والباقي بالمخيمات.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أنه تم تخصيص 7 صالونات حلاقة في المباني السكنية على سفوح منى يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فيها ومتابعتها من قبل مشرفي الأمانة، فيما تم تكليف الحملات بالتنسيق مع وزارة الحج بتوفير حلاقين متخصصين داخل الحملات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فيها.

ويبدأ وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس أي من بداية وقت الظهر، برمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتجه ذات اليمين متقدماً للجمرة الوسطى ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلاً، ثم يذهب للجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات كذلك، ثم يتجه ذات الشمال متقدماً لجمرة العقبة ويستقبل القبلة ويدعو طويلاً، وبعدها يتوجه لجمرة العقبة ويرميها بسبع كذلك، وينصرف ولا يقف للدعاء عندها، ويفعل مثل ذلك في يوم التشريق الثاني، فإذا عزم على التعجل، فيجب عليه الخروج من منى قبل مغيب الشمس، وإن رغب التأخر فيبيت في منى ثم يرمي الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال، لتنتهي بذلك مناسك الحاج، ولا يبقى على الحاج إلا طواف الوداع، وهو آخر واجبات الحج، يفعله إذا أراد الخروج من مكة ليكون ذلك ختام الرحلة.