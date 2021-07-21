شكرا لقرائتكم خبر عن تحقق حلمها في حج استثنائي «مبهر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كانت أمنية وتحققت باختيارها من بين الملايين الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، إنها د. سمر خان التي أبهرها التنظيم منذ الإعلان عن فتح التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين الموجودين في المملكة.

وقالت خان لـ ”الخليج 365”: بالرغم من ظروف فيروس كورونا، فقد أبهر الحج الاستثنائي وتنظيم الشعيرة العام الماضي، العالم كله، وكانت أمنيتي أن أكون ضمن المحظوظين لأداء فريضة الحج في هذا الحج الاستثنائي، وأكرمني الله هذا العام وتم اختياري من بين الملايين لأكون اليوم في مكة المكرمة، ولكونه حجا استثنائيا، فمنذ أن تلقيت خبر قبولي في الحج وحتى هذه اللحظة وأنا منبهرة بكل التفاصيل الدقيقة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية من تنظيم وخدمات وكل شيء من تصاريح وتطعيمات واختيار الحملات واختيار طريقة الحج والهدي حتى وصولنا إلى مكة والمشاعر المقدسة تم تحديده قبل الذهاب إلى الحج بفترة.

وأضافت: وجودي بين حجاج هذا العام كشف لي عن براعة استثنائية للمملكة، معبرة عن فخرها بكل الترتيبات اللوجستية والصحية في كل نقطة وفي طريقة التفتيش وربطها مباشرة بتوكلنا وأبشر.

وقالت «منبهرة بطريقة نقل الحجاج المنظمة من نقطة اللقاء في جدة وحتى وصولنا إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة».