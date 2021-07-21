شكرا لقرائتكم خبر عن مهام تنظيمية وإنسانية لرجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية وعلى مختلف تخصصاتهم مهامهم الإنسانية والأمنية والرقابية بكفاءة واقتدار، بدءا من دخول ضيوف الرحمن مكة المكرمة، ثم الحرم المكي الشريف، وصولا إلى المشاعر المقدسة «منى - عرفات - مزدلفة».

وشاركت كافة القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الأمنية المساندة لهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق خطط وإجراءات أمنية منظمة ومحكمة، وتنظيم الطرق المؤدية إلى المشاعر، ونشر التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية إلى جانب تخصيص فرق لمنع المتسللين والمخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر، بالإضافة إلى الجانب الوقائي الذي يعنى بتأمين جميع متطلبات السلامة واشتراطاتها في جميع مواقع وجود الحجاج بالمشاعر.