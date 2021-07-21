شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف عرفات بعد أداء الركن الأعظم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج له، ووزعت الإدارة العامة للنظافة فِرقها الميدانية الخاصة بأعمال النظافة في مشعر عرفات، وتم تنفيذ خطة الأمانة خلال يوم الوقفة بكل كفاءة واقتدار، ولم تسجل أي ملاحظات فيما يتعلق بالنظافة أو بالإصحاح البيئي، فيما تستكمل الفِرق الأخرى أعمال النظافة في مشعري مزدلفة ومنى.

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الأعمال، وتضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وإزالة المخلّفات وتفريغ الصناديق وحاويات النفايات الموزعة في كامل المشعر. وقسمت الأمانة العمل في جميع مناطق المشاعر المقدسة والعمل خلال الفترتين «الصباحية والمسائية» حتى نهاية الموسم، مع تخصيص عدد من فِرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج بإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.