شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين والمناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدى المصلون، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله «سبحانه وتعالى» في هذا اليوم الفضيل، وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر - وفقهم الله - وملتزمين بالتباعد الجسدي، داعين الله تعالى أن يزيح هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع.