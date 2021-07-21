اخبار السعوديه

أداء صلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين والمناطق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين والمناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى المصلون، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله «سبحانه وتعالى» في هذا اليوم الفضيل، وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر - وفقهم الله - وملتزمين بالتباعد الجسدي، داعين الله تعالى أن يزيح هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا