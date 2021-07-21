شكرا لقرائتكم خبر عن الملك مغردا: نستشعر مقاصد الشريعة في حفظ النفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»: نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.

وأضاف «أيده الله» في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» أمس: مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا.

وكل عام وأنتم بخير.