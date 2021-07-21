شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة حدائق ومتنزهات مكة لاستقبال المرتادين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الزراعة والصيانة والنظافة اللازمة لتهيئة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات وتجميل الشوارع وتهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة لأهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام.

وشملت الأعمال المنفذة زراعة 40 نخلة و350 شجرة و140 شجيرة بمنطقة المشاعر المقدسة، و200 شجرة و90 نخلة بشارع المسجد الحرام، إضافةً إلى ريّ المسطحات الخضراء والأسيجة وأحواض الزهور، إلى جانب تهيئة الحدائق والمتنزهات العامة في مكة المكرمة ووضعها في جاهزية تامة لاستقبال المرتادين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم توفير الخدمات الضرورية بها وإعداد الجلسات وتوفير المياه وتهيئة دورات المياه وغيرها.

كما تم إجراء عمليات التقليم والتشكيل للأشجار والشجيرات والأسيجة وقصّ المسطحات وزراعة الحوليات الطبيعية في الأحواض والأماكن المخصصة لها وتمت زراعة عدد من الأشجار والنخيل، إضافةً إلى إصلاح وتركيب ودهان عدد من ألعاب الأطفال، وذلك لتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة خلال أيام العيد وسط تكامل الخدمات.

وتتابع الأمانة تنفيذ هذه المشاريع والخدمات بالعاصمة المقدسة وإجراء الأعمال الزراعية وفق أحدث الأساليب العلمية من خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة في أعمال الزراعة في جميع مناطق مكة المكرمة.