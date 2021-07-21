شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ تقني في مواعيد «صحتي» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، وجود خطأ تقني بخصوص منصة «صحتي»، تمثل في إعطاء مواعيد خلال أيام عيد الأضحى المبارك رغم إغلاق مركز اللقاحات خلال إجازة العيد.

وأشار البرنامج إلى أن مركزًا للقاحات الحجاز سيكون مغلقًا خلال إجازة العيد، وأن المواعيد المحجوزة خلال هذه الفترة سيتم إعادة جدولتها إلى يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن البرنامج أن مركز لقاحات كورونا في مركز طب الأسرة الحجاز سيكون مغلقًا مع نهاية دوام يوم الخميس 5 من ذي الحجة، على أن يستأنف عمله بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ 15 من ذي الحجة.