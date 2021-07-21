شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت بلدية محافظة القطيف، البلديات المرتبطة، بتكثيف جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والتجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، في مواقع الفعاليات المصرح لها، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت البلدية عدم التهاون مع المخالفين، والمتهاونين من أفراد ومنشآت، وعدم السماح بدخول المجمعات إلا للمحصنين.

من ناحيتها، كثفت بلدية وسط القطيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، وأغلقت مطعما لمخالفته الإجراءات الاحترازية «عدم ارتداء العمال الكمامات، وعدم وجود شهادات صحية للعمال»، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.