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سوء تصريف مياه الأمطار يتسبب في تعطل المركبات بخميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

سوء تصريف مياه الأمطار يتسبب في تعطل المركبات بخميس مشيط

شلل في الحركة المرورية بسبب ارتفاع المنسوب

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

تعرض عدد من المواطنين والمقيمين لغرق وتعطل مركباتهم على طريقي الملك خالد والأمير سلطان وذلك بسبب الأمطار التي هطلت مساء أمس الاثنين في محافظة خميس مشيط، وبسبب عدم وجود تصريف لمياه الأمطار.

مشاهد متكررة:

وذكر سعد الشهراني وعلي العسيري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن هذا المشهد يتكرر عند هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه فوق الشارع دون وجود مناهل كافية لتصريف مياه الأمطار خاصةً في هذه المواقع سواء على طريق الأمير سلطان بعد مجمع موجان أو طريق الملك خالد مقابل جامع الملك فهد والبنك الفرنسي.

سوء تصريف مياه الأمطار يتسبب في تعطل المركبات بخميس مشيط - متابعات الخليج 365

شلل في الحركة المرورية: 

وتسبب ارتفاع منسوب المياه في الموقعين إلى حدوث شلل في الحركة المرورية، وتكدس للمركبات لفترة طويلة حتى تم نزح المياه من الموقع.

مطالب بإنشاء مناهل:

وطالب مواطنون، الجهات المسؤولة بإنشاء مناهيل لتصريف مياه الأمطار في هذه الأماكن التي هي نقطة تجمع كبير للمياه بدلاً عن الصهاريج التي تأخذ وقتاً طويلاً في نزح المياه.

مطالبات بإيجاد حلول لتصريف مياة الأمطار بخميس مشيط غرق المركبات بخميس مشيط

 
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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