وكيل محافظة العيدابي النعمي يؤدي صلاة العيد بجامع أبو بكر الصديق

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الرياض - علي القحطاني - نورة الغزواني (صدى):

أدى وكيل محافظة العيدابي الاستاذ/ محمد بن احمد النعمي صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/١٢/١٠هـ وذلك بجامع أبو بكر الصديق بمحافظة العيدابي

وحيث حضر الصلاة عدد من مدراء الدوائر الحكومية وبعض الاعيان والمشايخ و شهد الصلاة جموعاً من المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث أمهم فضيلة الشيخ / علي بن قاسم الغزواني الذي أوصي المسلمين بتقوى الله تعالى في هذا اليوم العظيم حيث انه افضل الايام عند الله وفيه اكثر اعمال الحاج وهو يوم النحر شرع الله فيه التقرب اليه باراقة الدماء وكثرة الذكر والدعاء وهاهو العيد ياتي متوجا لشعائر عظيمه بعد ايام فضيلة لتفرح فيه القلوب وتسعد به النفوس.