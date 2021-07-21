شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عربة كهربائية لتسهيل تنقلات ذوي الإعاقة في جسر الجمرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وفرت القطاعات الخدمية للحجاج عربة كهربائية لتسهيل تنقلات ذوي الإعلاقة وكبار السن في جسر الجمرات بمشعر منى.

وظهر حجاج بيت الله الحرام في "الفيديو" وهم يركبون الحافلة بيسر من أجل إيصالهم لجسر الجمرات بـ "مشعر منى"، بحسب "العربية".

وبدأ الحجاج منذ فجر اليوم التفويج حسب الجداول المعتمدة إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى ومن ثم أداء الإفاضة حسب الطاقة التشغيلية.