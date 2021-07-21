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بالفيديو.. عربة كهربائية لتسهيل تنقلات ذوي الإعاقة في جسر الجمرات

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وفرت القطاعات الخدمية للحجاج عربة كهربائية لتسهيل تنقلات ذوي الإعلاقة وكبار السن في جسر الجمرات بمشعر منى.

وظهر حجاج بيت الله الحرام في "الفيديو" وهم يركبون الحافلة بيسر من أجل إيصالهم لجسر الجمرات بـ "مشعر منى"، بحسب "العربية".

وبدأ الحجاج منذ فجر اليوم التفويج حسب الجداول المعتمدة إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى ومن ثم أداء الإفاضة حسب الطاقة التشغيلية.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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