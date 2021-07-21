نجران تعالج آثار الأمطار

وأكدت أمانة نجران أنها تعمل بخطة متكاملة من خلال 400 فرد بين مهندس ومراقب وفني وسائق، و105 من معدات وآليات، حيث تواصل فرق الطوارئ أعمالها في معالجة آثار الأمطار. وذكر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بنجران أن فرق الصيانة تقوم بتأمين وإزالة الصخور المتساقطة، جراء الأمطار الغزيرة على طرق المحافظات الشمالية، والعمل على تنفيذ الخطة المعتمدة للأمطار والسيول، بالتنسيق مع الدفاع المدني، لتأمين الحركة المرورية على الطرق.
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