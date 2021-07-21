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تجهيز 4992 ذبيحة أول أيام العيد بالجوف

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أنهت المسالخ ونقاط الذبح التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها ذبح وتجهيز 4992 رأسا من الأغنام والماشية، خلال أول أيام عيد الأضحى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حيث طبقت الأمانة والبلديات الخطة التنظيمية التي تستهدف تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ، وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان، إن الفرق الرقابية تعمل على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، كما تتأكد الكوادر المختصة من توفر كافة الاشتراطات الصحية والبيطرية في الذبائح، وذلك في جميع المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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