تجهيز 4992 ذبيحة أول أيام العيد بالجوف

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان، إن الفرق الرقابية تعمل على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تتأكد الكوادر المختصة من توفر كافة الاشتراطات الصحية والبيطرية في الذبائح، وذلك في جميع المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ.
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