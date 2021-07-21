تجهيز 4992 ذبيحة أول أيام العيد بالجوف

أنهت المسالخ ونقاط الذبح التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها ذبح وتجهيز 4992 رأسا من الأغنام والماشية، خلال أول أيام عيد الأضحى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حيث طبقت الأمانة والبلديات الخطة التنظيمية التي تستهدف تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ، وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان، إن الفرق الرقابية تعمل على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تتأكد الكوادر المختصة من توفر كافة الاشتراطات الصحية والبيطرية في الذبائح، وذلك في جميع المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ.