اخبار السعوديه

300 شاب وفتاة يرصدون تشوهات الأحساء

0 نشر
0 تبليغ

يبدأ الأحد، نحو 300 متطوع ومتطوعة، مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رصد وتسجيل مظاهر التشوه البصري في الأحساء، ويتولى المتطوعون والمتطوعات القيام بجولات ميدانية لرصد مظاهر التشوه البصري وتسجيلها من خلال رابط إلكتروني مخصص لذلك، ومدة البرنامج يوم واحد فقط.

ويدخل النشاط ضمن البرامج التطوعية المتخصصة في البيئة، من خلال المشاركة الجماعية، ويهدف النشاط إلى استثمار الوقت وتوثيق الساعات التطوعية، والحصول على شهادة تطوع، والدعم المقدم في البرنامج التدريبي، ومظاهر التشوه المطلوب رصدها، وهي حفر الشوارع، تشوه الأرصفة، مخلفات الردم، الكتابات المشوهة على الجدران، السيارات التالفة، أعمدة الإنارة التالفة، حاويات النظافة، والحواجز الخرسانية.


كانت هذه تفاصيل خبر 300 شاب وفتاة يرصدون تشوهات الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا