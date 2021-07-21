ويدخل النشاط ضمن البرامج التطوعية المتخصصة في البيئة، من خلال المشاركة الجماعية، ويهدف النشاط إلى استثمار الوقت وتوثيق الساعات التطوعية، والحصول على شهادة تطوع، والدعم المقدم في البرنامج التدريبي، ومظاهر التشوه المطلوب رصدها، وهي حفر الشوارع، تشوه الأرصفة، مخلفات الردم، الكتابات المشوهة على الجدران، السيارات التالفة، أعمدة الإنارة التالفة، حاويات النظافة، والحواجز الخرسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر 300 شاب وفتاة يرصدون تشوهات الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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