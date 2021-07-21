300 شاب وفتاة يرصدون تشوهات الأحساء

يبدأ الأحد، نحو 300 متطوع ومتطوعة، مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رصد وتسجيل مظاهر التشوه البصري في الأحساء، ويتولى المتطوعون والمتطوعات القيام بجولات ميدانية لرصد مظاهر التشوه البصري وتسجيلها من خلال رابط إلكتروني مخصص لذلك، ومدة البرنامج يوم واحد فقط.

ويدخل النشاط ضمن البرامج التطوعية المتخصصة في البيئة، من خلال المشاركة الجماعية، ويهدف النشاط إلى استثمار الوقت وتوثيق الساعات التطوعية، والحصول على شهادة تطوع، والدعم المقدم في البرنامج التدريبي، ومظاهر التشوه المطلوب رصدها، وهي حفر الشوارع، تشوه الأرصفة، مخلفات الردم، الكتابات المشوهة على الجدران، السيارات التالفة، أعمدة الإنارة التالفة، حاويات النظافة، والحواجز الخرسانية.