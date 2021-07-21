، وصف رحلته بعرفة.. سفير باكستان: سعيد بأدائي للحج وفخور بالمملكة وقيادتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": التنظيم والخدمات المقدمة بالمخيمات رائعة مع الالتزام بالاحترازات

ترجمة - يوسف سفر: أكد السفير الباكستاني لدى المملكة، السيد بلال أكبر، أن جميع الحجاج بأمان وسلام، وهذا يعود لله عز وجل ثم للتوجيهات الرشيدة من قيادة المملكة التي تقدم سلامة الإنسان على كل شئ، مقدماً شكره للقيادة على ما بذلوه من جهود كبيرة.

جاء ذلك في تصريح صحفي خاص لـ"الخليج 365" من مشعر منى؛ قال فيه: "قدمت إلى المملكة منذ شهرين سفيراً لبلادي وإنه لسعادة كبيرة أن أقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام الاستثنائي وبأجواء إيمانية".

وعبّر السفير الباكستاني عن مشاعره الصادقة تجاه المملكة قائلًا: إنه من صميم قلبي وأصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب الباكستاني والحجاج الكرام أرفع شكري لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا التنظيم الرائع والترتيب الممتاز، والذي وضعته المملكة العربية السعودية لحج هذا العام."، موضحاً أن التنظيم أكثر من رائع في ظل الجهود المميزة التي تبذلها الجهات المختصة لخدمة الحجاج.

ووصف "بلال أكبر" رحلته في يوم عرفة قائلًا: "تحركنا عبر عدة مواقع مختلفة، وكانت الحركة مستمرة وسلسة ومريحة للغاية من خلال التنظيم والترتيب من قبل القائمين، وكانت الإقامة في منى وعرفات في غاية الترتيب والتنظيم".

وأضاف: "بتوفيق من الله سنحت لي الفرصة بالذهاب إلى مسجد نمرة في يوم عرفة المشهود الذي تتنزل به الرحمات ولله الحمد؛ حيث مكثت في المسجد لمدة ٣ ساعات وكانت الساعات الثلاثة في المسجد رائعة داخل مسجد نمرة".

وأشار "أكبر" إلى أن الترتيب والتنظيم والخدمات المقدمة في المخيمات كانت رائعة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وكانت الإجراءات والترتيبات قوية جداً .

ونوه سفير باكستان في ختام تصريحه لـ"الخليج 365" بحرص الحجاج على الأخذ بالإجراءات المتبعة والعمل بالبروتوكولات اللازمة والحمدلله، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي حالة مرضية في المخيمات، مرجعاً الفضل لله سبحانه ثم إلى التوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والتوجيهات الهامة والإجراءات المتخذة حيال حج هذا العام، قائلاً: "نحن نقدر هذه التوجيهات ولامسنا ثمار تلك التوجيهات ونقدم شكرنا على ما بُذل من جهود كبيرة".

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