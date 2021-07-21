محمد بن مسعود - الدمام - انتشار بالطرق والشوارع لتنظيم حركة السير بالعاصمة المقدسة أظهرت صور رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم ينتشرون في الطرق والشوارع؛ لتنظيم حركة السير، ومتابعة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف. ونشر حساب المرور الرسمي صوراً لرجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم يؤدون واجبهم أثناء انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف. ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 12:27 AM انتشار بالطرق والشوارع لتنظيم حركة السير بالعاصمة المقدسة لقطات من جهود رجال المرور مع انتقال الحجاج من مشعر منى للحرم لقطات من جهود رجال المرور مع انتقال الحجاج من مشعر منى للحرم أظهرت صور رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم ينتشرون في الطرق والشوارع؛ لتنظيم حركة السير، ومتابعة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف. ونشر حساب المرور الرسمي صوراً لرجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم يؤدون واجبهم أثناء انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف. الكلمات المفتاحية ، لقطات من جهود رجال المرور مع انتقال الحجاج من مشعر منى للحرم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من جهود رجال المرور مع انتقال الحجاج من مشعر منى للحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.