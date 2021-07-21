، من مشعر منى.. رئيس النهضة السعودي يعد الجماهير عبر "الخليج 365" بـ 4 محترفين ،

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وعد رئيس مجلس إدارة نادي النهضة السعودي؛ طارق عبدالرحمن الحبيشي، جماهير النادي من مقر إقامته بمشعر منى في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بأربعة محترفين أجانب سينضمون للنادي في العام الرياضي المقبل.
وقال "الحبيشي" لـ"الخليج 365": "نادي النهضة في المنطقة الشرقية يمتلك منشأة تقييمها من فئة A ويوجد بها متطلبات الأندية العالمية من ملاعب كرة القدم وملاعب رديفة وصالات ألعاب رياضية للسلة والطائرة بمقاييس عالمية.
وأضاف: "استقطبت إدارة النادي جهازًا لكرة القدم بقيادة مدرب سعودي، وطاقمًا إداريًا سعوديًا ولاعبين سعوديين وأجانب عرب محترفين عددهم أربعة لاعبين."
وتابع في تصريحه: "طموحنا الارتقاء إلى أعلى المنصات في جميع الألعاب والتعامل بشفافية مع محبي الكيان النهضاوي، وإعادة النهضة إلى عهدها السابق بامتلاك كوكبة من ألمع النجوم في جميع الألعاب، والوصول إلى القمة في جميع المسابقات وإنشاء أكاديميات لبعض الألعاب."
وهنأ "الحبيشي" وزير الرياضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ مقدماً شكره له على الرؤية الواضحة والدقيقة لتطوير كرة القدم السعودية خاصة؛ والألعاب الأخرى عامة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي النهضة بوزير الرياضة على اختيار رؤساء اتحادات الألعاب، منهم من له خبرة في الألعاب، كما قدم شكره له على الدعم اللامحدود لجميع أندية الوطن الغالي ومن ضمنها نادي النهضة.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 12:28 AM
"الحبيشي": النادي يمتلك منشأة تقييمها من فئة A ويوجد بها متطلبات الأندية العالميةمن مشعر منى.. رئيس النهضة السعودي يعد الجماهير عبر "الخليج 365" بـ 4 محترفين
وعد رئيس مجلس إدارة نادي النهضة السعودي؛ طارق عبدالرحمن الحبيشي، جماهير النادي من مقر إقامته بمشعر منى في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بأربعة محترفين أجانب سينضمون للنادي في العام الرياضي المقبل.
وقال "الحبيشي" لـ"الخليج 365": "نادي النهضة في المنطقة الشرقية يمتلك منشأة تقييمها من فئة A ويوجد بها متطلبات الأندية العالمية من ملاعب كرة القدم وملاعب رديفة وصالات ألعاب رياضية للسلة والطائرة بمقاييس عالمية.
وأضاف: "استقطبت إدارة النادي جهازًا لكرة القدم بقيادة مدرب سعودي، وطاقمًا إداريًا سعوديًا ولاعبين سعوديين وأجانب عرب محترفين عددهم أربعة لاعبين."
وتابع في تصريحه: "طموحنا الارتقاء إلى أعلى المنصات في جميع الألعاب والتعامل بشفافية مع محبي الكيان النهضاوي، وإعادة النهضة إلى عهدها السابق بامتلاك كوكبة من ألمع النجوم في جميع الألعاب، والوصول إلى القمة في جميع المسابقات وإنشاء أكاديميات لبعض الألعاب."
وهنأ "الحبيشي" وزير الرياضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ مقدماً شكره له على الرؤية الواضحة والدقيقة لتطوير كرة القدم السعودية خاصة؛ والألعاب الأخرى عامة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي النهضة بوزير الرياضة على اختيار رؤساء اتحادات الألعاب، منهم من له خبرة في الألعاب، كما قدم شكره له على الدعم اللامحدود لجميع أندية الوطن الغالي ومن ضمنها نادي النهضة.
، من مشعر منى.. رئيس النهضة السعودي يعد الجماهير عبر "الخليج 365" بـ 4 محترفين ،
المصدر : الخليج 365
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