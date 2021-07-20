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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21
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توقعات بطقس صحو في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
درجة الحرارة في مكة:
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 33, ومزدلفة 34.
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