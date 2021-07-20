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شاهد.. نماذج جديدة لبدائل مقترحة لخيام في المشاعر وتطوير البنية التحتية

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محمد بن مسعود - الدمام - خطة يبدأ العمل بها تدريجياً تتضمن مشاريع تتم دراستها من قبل "ملكية مكة"

كشفت مصادر لـ"العربية" عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لها.

وسيتم ذلك، بحسب تلك المصادر، خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجياً وستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 12:09 AM

خطة يبدأ العمل بها تدريجياً تتضمن مشاريع تتم دراستها من قبل "ملكية مكة"

شاهد.. نماذج جديدة لبدائل مقترحة لخيام في المشاعر وتطوير البنية التحتية
عبدالحكيم شار

كشفت مصادر لـ"العربية" عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لها.

وسيتم ذلك، بحسب تلك المصادر، خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجياً وستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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