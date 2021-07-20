، "غبان": 6250 كاميرا ترصد رحلة الحجيج حتى إتمام مناسكهم عبر تقنيات حديثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن مركز القيادة لأمن الحج يحظى بدعم 31 شريكًا من الجهات العسكرية

كشف قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق بن أحمد غبان لـ"الخليج 365" عن وجود 6250 كاميرا مراقبة وان المركز جزء من منظومة قيادات قوات أمن الحج يعد مركز القيادة والسيطرة المحرك الأول لقيادات أمن الحج من عدة جوانب ومنها الأمنية والتنظيمية والإنسانية وإدارة الحج تُدار من مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى بإشراف لحظي من مدير الأمن ومتابعة من قائد قوات أمن الحج ومتابعة منظومة الحج الأمنية والتنظيمة .

وتابع "الغبان" ونظرًا لأهمية حج هذا العام الاستثنائي تم تشغيل المركزين بكامل طاقتهم التشغيلية بشكل تكاملي ويكون التواصل لحظيًا بين المركزين عبر الدوائر الإلكترونية القيادة وإدارة الحدث تدار من مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى والعاملين بمركز القيادة والسيطرة بمزدلفة يتولون إدارة الجانب التنسيقي.

وأضاف نظرًا لوجود العديد من الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذاتها، حيث يوجد معنا أكثر من 31 شريكًا من الجهات العسكرية الأمنية المساندة للأمن العام والحكومية والخدمية والأهلية لرفع مستوى منظومة العمل بالمركز إضافة إلى متابعة جميع البلاغات الواردة من 911 من مركز عمليات الموحد وأيضًا الواردة من الميدان.

وتابع حقيقةً يوجد مهام عديدة للمركز ومن أبرزها متابعة ورصد رحلة الحجيج بدايةً من وصولهم مكة وحتى إتمام نسكهم عبر تقنيات حديثة تُدار من قِبل رجال امن محترفين مهنيًا في هذا المجال ويوجدون داخل المركز كخلية النحل على مدار الساعة ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المعدة مسبقًا عبر مئات شاشات المراقبة الأمنية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق البروتوكول الصحي من لبس الكمام وغيرها أسال الله السلامة للجميع

وتم تخصيص العديد من الكنسولات لمتابعة الطوق الأمني.

وأردف وبفضل من الله تم افتتاح ولأول مرة مركز تدريبي خاص بالقيادة والسيطرة في الإدارة العامة لأمن الحج والعمرة تحت إشراف شؤون التدريب يهدف إلى تدريب العاملين بالمركز قبل بدء المهمة على كل الأجهزة التقنية الحديثة ومواكبة التطورات التقنية والتي تُسهم برفع كفاءة العاملين لتقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن، حيث اُدرجت تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن مجالات التدريب بالمركز وبإذن الله سيتم تطبيقه بشكل موسع في موسم حج هذا العام والأعوام القادمة.

وأوضح كما أضيفت كاميرات جديدة متطورة في عدة مواقع لتكثيف عمليات المراقبة بالمركز وأيضًا تم ربط مباشر للطلعات الجوية المجدولة لطيران الأمن لمتابعة تنفيذ الخطط ورصد ومتابعة المتسللين ومخالفي أنظمة الحج.

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