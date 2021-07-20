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احتفل منسوبو مجمع إرادة لخدمات الصحة النفسية بجدة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢ مع الالتزام بالاشتراطات والاحترازات والتعليمات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الإجتماعي وعدم المصافحة.
وتفقد منسوبو المجمع من الإدارة العليا والمساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية مرافق المجمع مهنئين الممارسين الصحيين والعاملين المناوبين بعيد الأضحى المبارك، وكذلك قدمت إدارة المجمع التهنئة والهدايا العينية بهذه المناسبة للمرضى المنومين والزوار.
وقد اشتمل برنامج العيد على مجموعة من البرامج الترفيهية والأنشطة والمسابقات وتوزيع الجوائز لدعم وتحفيز المرضى.
وأكدت إدارة المجمع أن عيد الأضحى المبارك هو فرحة المسلمين من كل عام، وجاء هذه السنة مختلفاً وفق السياسة المتبعة حفاظًاً على سلامة الجميع مع إتاحة الفرصة للمرضى المنومين بالتواصل مع أسرهم بالاتصال طوال فترة أيام العيد.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 11:23 PM
نفذ مجموعة من البرامج الترفيهية وحث الزوار على التباعد الاجتماعيجدة.. مجمع "إرادة" للصحة النفسية يحتفل بالعيد ويعايد المرضى والمنسوبين
احتفل منسوبو مجمع إرادة لخدمات الصحة النفسية بجدة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢ مع الالتزام بالاشتراطات والاحترازات والتعليمات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الإجتماعي وعدم المصافحة.
وتفقد منسوبو المجمع من الإدارة العليا والمساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية مرافق المجمع مهنئين الممارسين الصحيين والعاملين المناوبين بعيد الأضحى المبارك، وكذلك قدمت إدارة المجمع التهنئة والهدايا العينية بهذه المناسبة للمرضى المنومين والزوار.
وقد اشتمل برنامج العيد على مجموعة من البرامج الترفيهية والأنشطة والمسابقات وتوزيع الجوائز لدعم وتحفيز المرضى.
وأكدت إدارة المجمع أن عيد الأضحى المبارك هو فرحة المسلمين من كل عام، وجاء هذه السنة مختلفاً وفق السياسة المتبعة حفاظًاً على سلامة الجميع مع إتاحة الفرصة للمرضى المنومين بالتواصل مع أسرهم بالاتصال طوال فترة أيام العيد.
، جدة.. مجمع "إرادة" للصحة النفسية يحتفل بالعيد ويعايد المرضى والمنسوبين ،
المصدر : الخليج 365
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