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جدة.. مجمع "إرادة" للصحة النفسية يحتفل بالعيد ويعايد المرضى والمنسوبين

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محمد بن مسعود - الدمام - نفذ مجموعة من البرامج الترفيهية وحث الزوار على التباعد الاجتماعي

احتفل منسوبو مجمع إرادة لخدمات الصحة النفسية بجدة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢ مع الالتزام بالاشتراطات والاحترازات والتعليمات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الإجتماعي وعدم المصافحة.

وتفقد منسوبو المجمع من الإدارة العليا والمساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية مرافق المجمع مهنئين الممارسين الصحيين والعاملين المناوبين بعيد الأضحى المبارك، وكذلك قدمت إدارة المجمع التهنئة والهدايا العينية بهذه المناسبة للمرضى المنومين والزوار.

وقد اشتمل برنامج العيد على مجموعة من البرامج الترفيهية والأنشطة والمسابقات وتوزيع الجوائز لدعم وتحفيز المرضى.

وأكدت إدارة المجمع أن عيد الأضحى المبارك هو فرحة المسلمين من كل عام، وجاء هذه السنة مختلفاً وفق السياسة المتبعة حفاظًاً على سلامة الجميع مع إتاحة الفرصة للمرضى المنومين بالتواصل مع أسرهم بالاتصال طوال فترة أيام العيد.

جدة.. مجمع

جدة.. مجمع

جدة.. مجمع

جدة.. مجمع

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 11:23 PM

نفذ مجموعة من البرامج الترفيهية وحث الزوار على التباعد الاجتماعي

جدة.. مجمع "إرادة" للصحة النفسية يحتفل بالعيد ويعايد المرضى والمنسوبين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل منسوبو مجمع إرادة لخدمات الصحة النفسية بجدة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢ مع الالتزام بالاشتراطات والاحترازات والتعليمات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الإجتماعي وعدم المصافحة.

وتفقد منسوبو المجمع من الإدارة العليا والمساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية مرافق المجمع مهنئين الممارسين الصحيين والعاملين المناوبين بعيد الأضحى المبارك، وكذلك قدمت إدارة المجمع التهنئة والهدايا العينية بهذه المناسبة للمرضى المنومين والزوار.

وقد اشتمل برنامج العيد على مجموعة من البرامج الترفيهية والأنشطة والمسابقات وتوزيع الجوائز لدعم وتحفيز المرضى.

وأكدت إدارة المجمع أن عيد الأضحى المبارك هو فرحة المسلمين من كل عام، وجاء هذه السنة مختلفاً وفق السياسة المتبعة حفاظًاً على سلامة الجميع مع إتاحة الفرصة للمرضى المنومين بالتواصل مع أسرهم بالاتصال طوال فترة أيام العيد.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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