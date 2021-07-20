، شاهد .. حضور لافت لمنسوبات "الإسلامية" خدمةً للحجاج بمساجد المشاعر والمواقيت ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، في إطار رسالة الوزارة في تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات التي تخدم رسالة الوزارة وأهدافها العامة.
وأوضحت الوزارة أن الفرق النسائية منذ بداية موسم الحج للعام الجاري 1442هـ، قامت بمباشرة تقديم الخدمات والإشراف على عمل الشركات المشغلة بالمواقيت ومساجدها بتهيئة مصليات النساء وتطبيق البروتوكولات الصحية والمشاركة في مجالات التوعية والإرشاد.
كما شاركت الفرق النسائية كافة باستقبال وتنظيم دخول وخروج الحجاج بمساجد المشاعر المقدسة وتوزيع مبادرة وجبات الميقات ومبادرة ظل ووقاية٢، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.
وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن وبمشاركة وحضور لافت من الكوادر النسائية التي تقوم بالعديد من المهام، وأهمها ما يخص الجانب النسائي في مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومجالات التوعية والإرشاد.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 11:05 PM
فرق نسائية تعمل منذ بدء الموسم في الإشراف على الشركات المشغلة وتهيئة المصلياتشاهد .. حضور لافت لمنسوبات "الإسلامية" خدمةً للحجاج بمساجد المشاعر والمواقيت
جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، في إطار رسالة الوزارة في تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات التي تخدم رسالة الوزارة وأهدافها العامة.
وأوضحت الوزارة أن الفرق النسائية منذ بداية موسم الحج للعام الجاري 1442هـ، قامت بمباشرة تقديم الخدمات والإشراف على عمل الشركات المشغلة بالمواقيت ومساجدها بتهيئة مصليات النساء وتطبيق البروتوكولات الصحية والمشاركة في مجالات التوعية والإرشاد.
كما شاركت الفرق النسائية كافة باستقبال وتنظيم دخول وخروج الحجاج بمساجد المشاعر المقدسة وتوزيع مبادرة وجبات الميقات ومبادرة ظل ووقاية٢، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.
وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن وبمشاركة وحضور لافت من الكوادر النسائية التي تقوم بالعديد من المهام، وأهمها ما يخص الجانب النسائي في مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومجالات التوعية والإرشاد.
، شاهد .. حضور لافت لمنسوبات "الإسلامية" خدمةً للحجاج بمساجد المشاعر والمواقيت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. حضور لافت لمنسوبات "الإسلامية" خدمةً للحجاج بمساجد المشاعر والمواقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.