شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية : التحصين شرط لدخول المولات والمطاعم والمنشآت بدءًا من أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنبيه بشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

وذكرت أنه ابتداءًا من أول أغسطس المقبل سيكون دخول المنشآت العامة والخاصة يشترط التحصين ضد فيروس كورونا الجديد.

وأشارت إلى أن ذلك سينطبق على المراكز التجارية والمولات، ومحلات تجارة الجملة، والتجزئة وأسواق النفع العام، والمطاعم والمقاهي، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل.