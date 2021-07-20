شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : أمطار رعدية على بعض المناطق بدءًا من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غد، الأربعاء إلى الأحد المقبل.

وذكر أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تصحب غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س أو أكثر، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، حيث يتوقع أن يستمر تأثيرها من يوم الأربعاء إلى الأحد، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول على عسير، وتحديدًا أبها، وخميس مشيط، ومحايل، والمجاردة، ورجال المع، وبارق، وتنومة، والنماص، وبلقرن.

كما تتأثر بهذه الأجواء كل من ظهران الجنوب، والحرجة، وسراة عبيدة، وبيشة، والبرك، والباحة، وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواه، والعقيق، وجازان، وبیش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان، وفيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة، والحقو، ونجران، وحبونا، وبدر الجنوب، وشرورة.

كما توقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء إلى الجمعة على منطقتي الرياض والخرج، والمزاحمية، والقويعية، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، وقد تصل إلى غزيرة على وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، ولیلی، وعفيف، والدوادمي، ومكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والجموم، والكامل،وجدة، وقد تصل إلى غزيرة على الطائف، ومیسان، واضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والخرمة، ورنية، وتربة، وظلم.

ونوه بتأثر مناطق بالأحساء، وحرض، وبقيق، والمدينة المنورة، ووادي الفرع، والمهد، والعيص، والقصيم وبريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية ومعظم محافظات المنطقة، بالأمطار الخفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة، ولا يستبعد أن يمتد تأثير الأمطار ليشمل منطقة حائل، والغزالة ومعظم محافظات المنطقة، والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك، وذلك يومى الخميس والجمعة.