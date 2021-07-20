شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. نائب وزير الحج: علقنا التفويج لفترة حفاظا على سلامة الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، إن التنسيق مع الجهات المختلفة هو أساس تنظيم حركة أفواج الحجاج وتنقلاتهم.

وأضاف أن صباح اليوم شهد تدفق عالي جدا من الحجاج بعد خروجهم من المخيمات إلى جسر الجمرات، لافتا إلى أنه تم تعليق التفويج إلى ما بعد صلاة العصر، لتخفيف التدفقات، حفاظًا على سلامة الحجاج.

ونبه محطة نقل الحجاج الغربية تعتبر محورا مهما في تنقل الحاج من الجمرات إلى الحرم، لذلك يجرى الاهتمام بها على مدار الـ 24 ساعة خلال موسم الحج.