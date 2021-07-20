شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. منتجات مستخرجة من مخلفات الهدي والأضاحي بعد إعادة تدويرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يواصل مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدى والأضاحى أعماله، وتحويل هذه المخلفات إلى منتجات.

ويتم الاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج مستحضرات طبية، ومواد عضوية حلال، فيما ذكر أنمار السليماني، نائب مدير مصنع الجيلاتين والكبسولات، أن المصنع يعد أحد روافد المشروع، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

الجدير بالذكر أن مشروع الجلاتين الذي يتم استخلاصه من جلود ماعز وأغنام وأبقار يعمل بطاقة إنتاجية تتراوح من 450 إلى 750 طنا سنوياً، بينما يعمل مصنع الكبسولات بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليار كبسولة سنويًا.