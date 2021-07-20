التحصين إلزامي لدخول المنشآت العامة والخاصة بدءًا من أول أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التأكيد على أنه ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة العامة.



وتشمل شرط التحصين الإلزامي، دخول المراكز التجارية والمولات ومحال تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام، ودخول المطاعم والمقاهي ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أكد قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة، للدخول لكل الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة ابتداء من 1 أغسطس، داعيا إلى ضرورة المبادرة والمسارعة بأخذ اللقاح قبل تطبيق هذا القرار.