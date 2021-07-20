وزير الداخلية ينقل تهنئة خادم الحرمين وولي العهد لرجال الأمن

الرياض - محمد عبدالله - نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرجال الأمن من منسوبي الوزارة ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الوزير خلال لقائه مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى اليوم أن ما يتم تحقيقه من نجاح في تنفيذ خطط أمن حج هذا العام 1442 هـ يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ودعمهما المستمر بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي يؤديها جميع رجال الأمن وزملائهم من رئاسة أمن الدولة والجهات المدنية المشاركين في أعمال حج هذا العام مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن.