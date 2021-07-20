وزير الداخلية يثمِّن جهود الجهات المعنية بالحج.. ويشكر أمراء

الرياض - محمد عبدالله - ثمَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرام بالتنظيمات والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا مما أسهم في المحافظة على سلامتهم وتيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه الوزير بما يتم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين بإشراف مباشر من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة ونائبيهما الأمير سعود بن خالد والأمير بدر بن سلطان.