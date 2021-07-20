وزارة الصحة: جميع مراكز لقاحات كورونا تعمل خلال إجازة العيد

الرياض - محمد عبدالله - جدَّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن مراكز لقاحات كورونا في جميع مناطق ومحافظات المملكة في خدمتكم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1273 حالة مؤكدة وتعافي1091حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10799 منها 1380 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 512142 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 493240 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8103 حالات.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.