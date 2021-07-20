صاعق كهربائي يتسبب بوفاة شقيقين بنجران

تسبب صاعق كهربائي خلال الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران الى وفاة شقيقان محمد وصالح حسين آل حمامة 24 عاما و 17 عاما في نفس اللحظة في حي الصهبان بمنطقة نجران.

وقال والد المتوفيين لـ " دوت الخليج": الحمد لله هذا قضاء الله وقدره، ونسأله عزو وجل أن يعوضنا خيرا وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهمنا الصبر والسلوان وأن يعوضهما شبابهما في الجنة.

وبالنسبة للحادثة قال: "عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ الصباح الباكر ونتج عنها سيول جارفة عمت أرجاء المنطقة توجه ابني محمد ( خريج كلية تقنية ) وشقيقه صالح ( خريج ثانوية عامة ) إلى حوش كبير به عدد من الأغنام والإبل نملكها لتفقدها بعد مداهمة السيول بحي الصهبان وكان الشارع ممتلئا بالمياه الناتجة عن السيول، وكان هناك كيبل كهربائي مكشوف بجانب الشارع ويبدو أن السيول قد حفرت بمكانه وتم كشف الأسلاك وعند وصولهما إلى الحوش هم الأول ( صالح ) بفتح الباب فصعقته الكهرباء وعلى الفور هم الآخر ( صالح ) بإنقاذ شقيقه الأصغر فلحق به وفي نفس الوقت صعق أحد الإبل التي سارعت للباب عندما سمعت بالصوت فصعقها الكهرب أيضا ليتوفون في الحال والحمد لله على كل حال مطالبا في نفس الوقت الجهات المسؤولة بأن تحرص على الإهتمام بمثل هذه الكيابل المكشوفة والتي باتت تشكل خطرا ذريعا على الجميع متسائلا كيف لم يتم الالتفات لمثل هذا الخطر الكبير.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بنجران النقيب عبدالله فارع أن عمليات الدفاع المدني لم تتلقى أي بلاغ بالحادثة حتى اللحظة.