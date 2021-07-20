رئيس الأركان يزور مصابي القوات المسلحة وينقل تهنئة القيادة لهم بالعيد

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مصابي القوات المسلحة. ونقل رئيس هيئة الأركان العامة خلال الزيارة إلى مصابي القوات المسلحة تهنئة القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



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