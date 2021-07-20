منع دخول غير المحصنين للأماكن العامة والخاصة

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مكة: إتمام تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف...
إيقاع العقوبات بحق 356 مخالفا للحج
أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن حجاج بيت الله الحرام عادوا إلى مشعر منى بعد أن أتموا الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، وأدوا...
صاعق كهربائي يتسبب بوفاة شقيقين بنجران
تسبب صاعق كهربائي خلال الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران الى وفاة شقيقان محمد وصالح حسين آل حمامة 24 عاما و 17 عاما في نفس...
رجلاء تغرق.. السيول تداهم منازل بنجران وتكبدهم الخسائر
تسبب تواصل هطول الأمطار بمنطقة نجران، بغزارة شديدة لعدة ساعات، في مداهمة السيول للكثير من المنازل والمزارع، واحتجاز العديد من...
غرفة عمليّات لمتابعة مسالخ الرياض عبر البث المباشر
أوضحت أمانة منطقة الرياض أن غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى تتابع أداء مواقع خدمات الأضاحي متضمنة أماكن البيع الدائمة...
رئيس الأركان يزور مصابي القوات المسلحة وينقل تهنئة القيادة لهم بالعيد
زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مصابي القوات المسلحة.ونقل رئيس هيئة الأركان العامة خلال...
الحجاج يستقرون في منى ويرمون جمرة العقبة
رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،...
تجنيد كوادر نسائية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر
جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت،...
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