منع دخول غير المحصنين للأماكن العامة والخاصة

مكة: إتمام تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

إيقاع العقوبات بحق 356 مخالفا للحج أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن حجاج بيت الله الحرام عادوا إلى مشعر منى بعد أن أتموا الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، وأدوا... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

صاعق كهربائي يتسبب بوفاة شقيقين بنجران تسبب صاعق كهربائي خلال الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران الى وفاة شقيقان محمد وصالح حسين آل حمامة 24 عاما و 17 عاما في نفس... نجران : قاسم الكستبان نجران : قاسم الكستبان 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

رجلاء تغرق.. السيول تداهم منازل بنجران وتكبدهم الخسائر تسبب تواصل هطول الأمطار بمنطقة نجران، بغزارة شديدة لعدة ساعات، في مداهمة السيول للكثير من المنازل والمزارع، واحتجاز العديد من... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

غرفة عمليّات لمتابعة مسالخ الرياض عبر البث المباشر أوضحت أمانة منطقة الرياض أن غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى تتابع أداء مواقع خدمات الأضاحي متضمنة أماكن البيع الدائمة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

رئيس الأركان يزور مصابي القوات المسلحة وينقل تهنئة القيادة لهم بالعيد زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مصابي القوات المسلحة.ونقل رئيس هيئة الأركان العامة خلال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

الحجاج يستقرون في منى ويرمون جمرة العقبة رمى حجاج بيت الله جمرة «العقبة الكبري»، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا في مشعر «منى»، بعد الوقوف على صعيد عرفات،... المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

تجنيد كوادر نسائية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر جنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عشرات من الكوادر النسائية لتقديم الخدمة لقاصدي مساجد المشاعر المقدسة والمواقيت،... المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي 10 ذو الحجة 1442 هـ 10 ذو الحجة 1442 هـ

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