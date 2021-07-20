التحصين شرط دخول المنشآت العامة والخاصة بداية من 1 أغسطس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

التحصين شرط الدخول:

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التحصين سيكون شرطاً لدخول المراكز التجارية والمولات ومحال تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام.

وكذلك دخول المطاعم والمقاهي ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل.



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