النيابة تذكر بـ 4 محاذير للتجمعات المخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت النيابة العامة التأكيد على أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا.

تفاصيل العقوبات:

وأكدت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن العقوبات تشمل المسؤول عن التجمع وصاحب المُنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

ونشرت إنفوجرافيك يبين تفاصيل المخالفات وجاء كما يلي:



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