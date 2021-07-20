محمد بن مسعود - الدمام - نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان. وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية. إجلاء أكثر من 95% من القوات الأمريكية عن أفغانستان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-20 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان. وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية. 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 07:47 PM نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال أكثر من 95% من عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان. وأوضحت القيادة في بيان صادر اليوم أنها أكملت نقل ما يعادل 984 شحنة من المواد من حجم طائرة C-17 من أفغانستان، وسلمت 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية، إلى جانب تسليم سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية. ، إجلاء أكثر من 95% من القوات الأمريكية عن أفغانستان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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