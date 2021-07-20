، أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل تبريكات خادم الحرمين وولي العهد لأهالي المنطقة

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء، والمحافظون ومديرو الدوائر الحكومية، وأهالي المنطقة، ورؤساء المراكز، وكبار المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين، وعددٍ من المواطنين، الذين قدموا للسلام على أمير المنطقة وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

ونقل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لأهالي المنطقة، بهذه المناسبة السعيدة، مشيدًا بجهود المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، عادّه شرفًا عظيمًا يفخر ويعتز به كل مواطن سعودي، حامدًا الله سبحانه وتعالى أن أنعم على هذه البلاد وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين.

ونوّه أمير المنطقة بالخدمات الجليلة والكبيرة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزّان، ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي.