، شاهد..مساعد"صحة جازان" يتفقد مشروعات مستشفى أبو عريش ويعايد المرضى ،

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عايد مساعد مدير صحة جازان ،الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، المرضى بأقسام التنويم بمستشفى أبو عريش العام ؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
واطلع "النعمي"، خلال زيارته، على سير عمل الأقسام والخطط المعمول بها خلال فترة المرابطة لعيد الحج، وذلك برفقة مدير المستشفى موسى النخيفي والمدير الطبي الدكتورة صابرين عسيري .
ومن ثم تجول على المشروعات المنفذة في المستشفى والمشروعات الجاري تنفيذها ومعدل الإنجاز، إضافة إلى احتياج المستشفى في الفترة القادمة، موصيًا بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات الحالية بكفاءة وجودة عالية وفي المدة الزمنية المقررة لها، مقدمًا شكره الجزيل باسمه ونيابة عن مدير صحة جازان للعاملين في المستشفى لما يبذلونه من جهود ملموسة تُسهم في تقديم الخدمة بجوده وبمهنية عالية.
وتستعرض "الخليج 365" أهم المشروعات التطويرية التي يشهدها مستشفى أبوعريش حاليًا، ومن أبرزها: مشروع بيئة العمل، مشروع بيئة المرضى الأقسام الداخلية، مشروع تطوير الطوارئ، مشروع تحسين الموقع العام "البيئة الخارجية-حدائق-مواقف-أرصفة سفلتة"، مشروع طوارئ مستقلة مع بنك للدم ومركز أمراض دم بشراكة مجتمعية بناء مسجد جامع بالمستشفى".
وكان مدير عام صحة جازان قد اجتمع في وقت سابق مع المحافظ ومدير البلدية من أجل سفلتة حرم المستشفى وعمل مصدات مانعة للسيول والتي تحاصر المستشفى عند هطول الأمطار.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 09:25 PM
اطلع على سير عمل الأقسام والخطط المعمول بها ومعدل التنفيذ والإنجاز والاحتياجشاهد..مساعد"صحة جازان" يتفقد مشروعات مستشفى أبو عريش ويعايد المرضى
عايد مساعد مدير صحة جازان ،الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، المرضى بأقسام التنويم بمستشفى أبو عريش العام ؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
واطلع "النعمي"، خلال زيارته، على سير عمل الأقسام والخطط المعمول بها خلال فترة المرابطة لعيد الحج، وذلك برفقة مدير المستشفى موسى النخيفي والمدير الطبي الدكتورة صابرين عسيري .
ومن ثم تجول على المشروعات المنفذة في المستشفى والمشروعات الجاري تنفيذها ومعدل الإنجاز، إضافة إلى احتياج المستشفى في الفترة القادمة، موصيًا بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات الحالية بكفاءة وجودة عالية وفي المدة الزمنية المقررة لها، مقدمًا شكره الجزيل باسمه ونيابة عن مدير صحة جازان للعاملين في المستشفى لما يبذلونه من جهود ملموسة تُسهم في تقديم الخدمة بجوده وبمهنية عالية.
وتستعرض "الخليج 365" أهم المشروعات التطويرية التي يشهدها مستشفى أبوعريش حاليًا، ومن أبرزها: مشروع بيئة العمل، مشروع بيئة المرضى الأقسام الداخلية، مشروع تطوير الطوارئ، مشروع تحسين الموقع العام "البيئة الخارجية-حدائق-مواقف-أرصفة سفلتة"، مشروع طوارئ مستقلة مع بنك للدم ومركز أمراض دم بشراكة مجتمعية بناء مسجد جامع بالمستشفى".
وكان مدير عام صحة جازان قد اجتمع في وقت سابق مع المحافظ ومدير البلدية من أجل سفلتة حرم المستشفى وعمل مصدات مانعة للسيول والتي تحاصر المستشفى عند هطول الأمطار.
، شاهد..مساعد"صحة جازان" يتفقد مشروعات مستشفى أبو عريش ويعايد المرضى ،
المصدر : الخليج 365
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