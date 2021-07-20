توزيع 300 سجادة و200 مظلة على قاصدات المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - وزعت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية أكثر من (٣٠٠ سجادة) من سجادات الصلاة وما يزيد على (٢٠٠ ) مظلة على قاصدات بيت الله الحرام، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع.

محمد يوسف

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