شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 300 سجادة و200 مظلة على قاصدات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزعت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية أكثر من (٣٠٠ سجادة) من سجادات الصلاة وما يزيد على (٢٠٠ ) مظلة على قاصدات بيت الله الحرام، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع.
تأتي المشاركة ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم الخدمات لحجاج البيت العتيق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.