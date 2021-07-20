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شكرا لقرائتكم الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام توزع أكثر من 300 سجادة و200 مظلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20
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الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام توزع أكثر من 300 سجادة و200 مظلة
ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا
متابعات الخليج 365 - واس
وزعت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية أكثر من (٣٠٠ سجادة) من سجادات الصلاة وما يزيد عن (٢٠٠ ) مظلة على قاصدات بيت الله الحرام، ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” في موسمها التاسع.
جهود رئاسة الحرمين:
تأتي المشاركة ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم الخدمات لحجاج البيت العتيق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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