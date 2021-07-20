الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة ولا أمراض مؤثرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة ولم تسجل أي أمراض مؤثرة.

المناعة المجتمعية:

وتابع العبدالعالي خلال مؤتمر الحج اليوم الثلاثاء أن الوصول للمناعة المجتمعية الكاملة يتطلب الالتزام من الجميع، مشيرًا إلى أن هناك مشاركات كبيرة من الفرق التطوعية في حج هذا العام.

لا أمراض مؤثرة:

وأضاف متحدث الصحة: لم نسجل أي إصابات بفيروس كورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج، متابعًا: “نشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصا أيام العيد”.



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